РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Трое юных спортсменов из Подольска стали победителями в разных весовых категориях на турнире по кикбоксингу в Москве, посвященном 77-летию Победы в ВОВ, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель спортивного клуба кикбоксинга и бокса «Ударник-Федюково» Денис Колесник.

На выходных в Москве прошел турнир по кикбоксингу, посвященный 77-летию Победы в ВОВ. В команде из Федюкова выступали 4 спортсмена, трое из которых поднялись на высшую ступень пьедестала. В возрастной категории 11-12 лет 1-е место заняли Кирилл Козырев в весе 36 кг, Лукьян Лубков в весе 42 кг и Артем Горбунов в весе 47 кг.

Давид Исмаилов в упорном полуфинале немного уступил спортсмену из Москвы и занял 3-е место в весе 47 кг.

«Наши спортсмены всегда достойно конкурировали и побеждали представителей из ЦСКА, «Динамо», МГФСО. Главное - отдаваться своему любимому делу на 100% и не лениться. Ребята только начинают свой спортивный путь, главные победы еще впереди. Важно продолжать тренироваться и выкладываться на тренировках независимо от того, где тренируешься. Можно и в небольшом деревенском зале достичь больше, чем в крупном столичном спорткомплексе», - сказал Колесник.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.