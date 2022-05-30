РИАМО - 30 мая. Специалисты Минмособлимущества помогли ликвидировать три несанкционированные свалки. Также в решении этого вопроса помогли в муниципалитетах, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.
Она уточнила, что для снижения давления на бизнес во время проведения контрольных мероприятий основной акцент в ведомстве делают на проведение профилактических мероприятий. В этом случае предприниматели проявляют сознательность и направляют силы на более эффективное использование областного имущества.
«Однако, в случае непринятия арендатором мер по ликвидации несанкционированных свалок, Минмособлимущество будет вынуждено инициировать проведение контрольных мероприятий с целью понуждения арендаторов к исполнению своих обязательств в соответствии с договором», - добавила Адигамова.
Таким образом, свалки удалось ликвидировать в Воскресенском городском округе на земельном участке у деревни Леоново, у поселка Отрадное городского округа Красногорск и в микрорайоне Виноградовские Горки в Долгопрудном.
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