РИАМО - 30 мая. Специалисты Минмособлимущества помогли ликвидировать три несанкционированные свалки. Также в решении этого вопроса помогли в муниципалитетах, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«В адрес министерства имущественных отношений Московской области систематически поступают обращения граждан по вопросу несанкционированного сброса строительных отходов на земельных участках, находящихся в областной собственности. Так, с начала года на территории региона ликвидировано 3 свалки», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она уточнила, что для снижения давления на бизнес во время проведения контрольных мероприятий основной акцент в ведомстве делают на проведение профилактических мероприятий. В этом случае предприниматели проявляют сознательность и направляют силы на более эффективное использование областного имущества.

«Однако, в случае непринятия арендатором мер по ликвидации несанкционированных свалок, Минмособлимущество будет вынуждено инициировать проведение контрольных мероприятий с целью понуждения арендаторов к исполнению своих обязательств в соответствии с договором», - добавила Адигамова.

Таким образом, свалки удалось ликвидировать в Воскресенском городском округе на земельном участке у деревни Леоново, у поселка Отрадное городского округа Красногорск и в микрорайоне Виноградовские Горки в Долгопрудном.

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