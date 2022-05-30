РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Пенсионер выпал из окна 14 этажа дома на улице Красной в подмосковном Подольске и погиб, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в 15-этажном доме на улице Красной, 9/48. В соцсетях появилась информация, что пожилой мужчина выпал из окна вместе со своей собакой.

Знакомые пенсионера рассказали, что он жил на 14-м этаже. Мужчине было около 60 лет, его часто видели на прогулках с породистым, но неухоженным старым псом по кличке Стопка. Около года назад к пенсионеру переехал сын, у которого не сложилась личная жизнь. Они часто ругались. Семья считалась неблагополучной.

«Действительно, мужчина выпал из окна своего дома. Про собаку в сводках не сообщалось», - сообщили в правоохранительных органах.

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