РИАМО - 31 мая. Городской лагерь от школы программирования «Пиксель» в Подольске приглашает на смену активных ребят, которые хотят научиться новому и с интересом провести время. Об этом сообщают организаторы лагеря.

Смена в лагере длится 5 дней. За это время дети создают несколько проектов по робототехнике и программированию.

Лагерь предлагает различные программы, к примеру: робототехника на базе Lego WeDo 2.0, программирование в Minecraft на Python, создание игр на Scratch, Roblox и Kodu Game Lab, а также 3D моделирование в T-flex.

Предусмотрены практические занятия и интерактивные методики. Также ребят ждут настольные и активные игры, прогулки на свежем воздухе. Питание в лагере трехразовое.

Обучающая программа подбирается в зависимости от возраста. Младшая группа – от 8 до 11 лет, старшая – от 10 до 15 лет.

Адрес: г. Подольск, Советская площадь, д. 3, деловой центр «Пахра», 3 этаж, офис 31 и 32А. Стоимость смены составляет 15 тыс. руб., есть система скидок до 2,5 тыс. руб.

Бронирование доступно по телефону: +7 495 150 59 65. Можно оставить заявку на сайте.

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