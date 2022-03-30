РИАМО - 30 мар. В Московской области было принято решение повысить максимальный размер авансовых платежей госконтрактов в строительной сфере на 50%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Такая мера поддержки была принята по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Размер авансовых платежей не должен превышать сумму принятого обязательства, которое подлежит исполнению за счет средств регионального бюджета в текущем финансовом году. Соответствующие постановления вступили в силу в конце марта 2022 года.

Воспользоваться данной мерой можно к уже действующим контрактам. Благодаря увеличению размера максимальных авансовых платежей подрядчики будут более устойчивы финансово. В результате программы развития социальной инфраструктуры будут реализовываться стабильно, несмотря на санкционное давление.

О повышении размера максимальных авансовых платежей по государственным и муниципальным стройконтрактам просили предприниматели. Принятое решение вошло в пакет антикризисных мер.