РИАМО - 30 мар. В «Крокус Экспо» подвели итоги премии MosBuild Architecture & Design Awards 22. В номинации «Благоустройство и ландшафтный дизайн» от Московской области выиграл проект набережной реки Клязьма в Орехово-Зуевском округе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Премия направлена на поддержку молодых архитекторов и демонстрацию лучших архитектурных и интерьерных проектов. Проекты представляли в четырех номинациях.

Разработчиком проекта набережной в Орехово-Зуевском округе стало ООО «Межрегионстрой».

«Хочу отметить отличную работу архитекторов, так как это один из важных аспектов удачной концепции. Мы привлекаем к работе творческих талантливых профессионалов, именно благодаря им наши проекты были отмечены на разных архитектурных фестивалях», – заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он добавил, что продуманные проекты в первую очередь должны быть безопасными и комфортными для людей.

Набережную реки Клязьмы в Орехово-Зуевском округе начали благоустраивать в 2019 году. Проведение работ осуществлялось за счет целевого гранта в рамках программы «Точки роста».

Специалисты очистили и укрепили береговую линию, переложили инженерные сети и подготовили фундаменты. В 2020 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» работы продолжились.

Благоустройство позволило привлечь интерес жителей к набережной, наполнить берег различными занятиями для горожан.