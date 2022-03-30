РИАМО - 30 мар. В «Крокус Экспо» подвели итоги премии MosBuild Architecture & Design Awards 22. В номинации «Благоустройство и ландшафтный дизайн» от Московской области выиграл проект набережной реки Клязьма в Орехово-Зуевском округе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
Премия направлена на поддержку молодых архитекторов и демонстрацию лучших архитектурных и интерьерных проектов. Проекты представляли в четырех номинациях.
Разработчиком проекта набережной в Орехово-Зуевском округе стало ООО «Межрегионстрой».
Он добавил, что продуманные проекты в первую очередь должны быть безопасными и комфортными для людей.
Набережную реки Клязьмы в Орехово-Зуевском округе начали благоустраивать в 2019 году. Проведение работ осуществлялось за счет целевого гранта в рамках программы «Точки роста».
Специалисты очистили и укрепили береговую линию, переложили инженерные сети и подготовили фундаменты. В 2020 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» работы продолжились.
Благоустройство позволило привлечь интерес жителей к набережной, наполнить берег различными занятиями для горожан.
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