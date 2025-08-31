В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина
В результате атаки ВСУ на село Муром в Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, а также контузию.
Пострадавшую госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ.
«После оказания необходимой помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу № 2 Белгорода», — отметил Гладков.
В Белгородской области зафиксирована очередная серия атак украинских беспилотников. В результате одного из обстрелов пострадал мирный житель.