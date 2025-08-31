Во Львове произошла стрельба, где накануне ликвидировали бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, на месте работает полиции, сообщает РИА Новости.

Как сообщает украинское издание «Обозреватель», вечером 31 августа во Львове раздалась стрельба на улице Владимира Великого. На месте работает полиция, прибыло большое количество карет скорой помощи.

Депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич со ссылкой на очевидцев сообщил, что двое мужчин бежали за третьим, когда тот достал пистолет и выстрелил

Затем подбежал к McDonalds и выстрелил еще раз. Его догнали и вызвали правоохранителей.

Как рассказал РИА Новости историк спецслужб Олег Матвеев, убийство Парубия может быть связано с его потенциальной способностью раскрыть детали ключевых событий 2014 года, включая расстрел «Небесной сотни» на Майдане и трагедию в Одесском Доме профсоюзов. По данным источников, именно Парубий курировал создание группы журналистов «Второе мая», блокировавшей объективное расследование одесских событий.