РИАМО - 30 мар. Известный американский актер Брюс Уиллис вынужден закончить карьеру из-за серьезного диагностированного заболевания, сообщает Газета.ru.

У 67-летней звезды «Крепкого орешка» и «Пятого элемента» обнаружили афазию — это расстройство, которое может наступить после повреждения мозга. Оно влияет на когнитивные способности — болезнь мешает говорить, писать и понимать речь.

По словам родственников артиста, из-за болезни Уиллис завершит актерскую карьеру.

Уиллис — американский актер, продюсер и музыкант, один из самых высокооплачиваемых актеров в мире. Наибольшую известность получил благодаря роли полицейского Джона Макклейна в серии фильмов «Крепкий орешек», а также таким картинам, как «Криминальное чтиво», «Армагеддон», «Шестое чувство», «Город грехов» и «Счастливое число Слевина».