РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. В центре культуры «Подмосковье» городского округа Мытищи 2 апреля состоятся гастроли «Королевского духового оркестра», сообщается в Telegram-канале управления культуры и молодежной политики администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет в рамках проекта министерства культуры Московской области «Подмосковный АРТ - Визит».

В программе будут музыкальные произведения, насыщенные знаменитыми народными мелодиями в новейших обработках и переложениях, а также классические мелодии великих отечественных композиторов в новом представлении. Благодаря проекту можно будет познакомиться с творчеством лучших коллективов Подмосковья, не выезжая за пределы своего города. Мытищинские коллективы с ответным гастрольным визитом посетят Королев и Люберцы.

Всего в культурном проекте примут участие 10 городов Подмосковья. Приедут коллективы из Королева, Люберец, Дмитрова, Красногорска, Истры.

Начало мероприятия в 17:00 по адресу: Мытищи, поселок Пироговский, Пионерская улица, дом №2, ЦК «Подмосковье».