РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Сотрудники полиции подмосковной Балашихи задержали двух местных жителей по подозрению в краже колес с автомобиля, сумма ущерба составила 19 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные украли с принадлежащего ему автомобиля иностранного производства 2 колеса в сборе. Сумма ущерба составила 19 тыс. рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлены и доставлены в отдел полиции двое местных жителей в возрасте 26 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Балашихинским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.