сегодня в 04:04

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА загорелось здание депо

Техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале .

Отмечается, что пожар оперативно потушен.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее силы ПВО сбили 13 беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Сбитые БПЛА были самолетного типа.