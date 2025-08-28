сегодня в 03:41

Депутат Нилов: МРОТ в следующем году может вырасти на 20%

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ со следующего года может увеличиться примерно на 20%, сообщает ТАСС .

«…Предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%», — отметил он.

По его словам, это превышает уровень инфляции.

Президент России Владимир Путин давал поручение увеличить минимальный размер оплаты труда к 2030 году минимум до 35 тыс. рублей. Показатель равен 48% от медианной зарплаты в РФ.

С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22,4 тыс. рублей.