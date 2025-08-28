Sham TV: Израиль высадил десант в пригороде Дамаска

сегодня в 03:22

Израильские десант высадился в пригороде Дамаска аль-Кисва и вступил в боевое столкновение с сирийскими войсками, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sham TV.

«Рейды израильской оккупационной армии по окраинам района аль-Кисва в пригороде Дамаска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ЦАХАЛ вошли на военный объект Миниобороны Сирии в аль-Кисве, уничтожив и захватив часть материального обеспечения.

Утром 27 августа израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных районах страны.

Это не первый случай за последнее время, когда хуситы атакуют аэропорт Бен-Гурин. В последний раз удар был совершен 10 дней назад — 17 августа.