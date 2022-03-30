РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи прошел традиционный ежеквартальный муниципальный форум «Управдом», сообщается на сайте администрации горокруга.

Форум много лет является конструктивной диалоговой площадкой между властью и жилищными активистами, председателями и членами советов многоквартирных домов.

Первый вопрос повестки дня – обращение с отходами I и II классов опасности. С 1 марта этого года вступил в силу закон об их правильной утилизации.

«Теперь в этой сфере работает федеральный экологический оператор. Поменялись условия для управляющих компаний. Поменялись правила сбора батареек. Мы уже много лет общаемся с муниципальными управляющими компаниями и готовы предложить свою помощь, так же как и всем жителям многоквартирных домов», – сказала член Общественной палаты Мытищ, автор проекта «Батарейки – вторая жизнь» Татьяна Филина.

На сегодняшний день в России перерабатывается только 1,5 % из образующихся ежегодно 350 тыс. тонн таких отходов. Задача федерального экологического оператора – обеспечить до конца 2024 года переработку 65 % переданных ему отходов и вернуть их в новый цикл использования. Эти показатели заложены в нацпроекте «Экология», рассчитанном на 2019-2024 годы.

Также на форуме были разъяснены вопросы доначислений за жилищно-коммунальные услуги, обсуждалась тема организации общеобластного субботника, который пройдет по всему региону 16 апреля.

В Мытищах в настоящее время определено 11 участков проведения городского субботника. В основном они расположены вдоль Яузы. Управляющими организациями и муниципальными учреждениями ведутся работы по подготовке и закупке инвентаря. На сегодняшний день определено уже 66 пунктов выдачи инвентаря.

Начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Денис Волжин обратился к мытищинцам с просьбой присоединиться к этой масштабной акции и совместными усилиями привести округ в порядок.