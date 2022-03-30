РИАМО - 30 мар. Чтобы сохранить память о подвигах ветеранов и событиях Великой Отечественной войны, необходимо принимать конкретные меры, а не ограничиваться словами, сообщил депутат Мособлдумы, председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Он рассказал, что несколько лет назад принял участие в памятном мероприятии на воинском захоронении в Наро-Фоминском городском округе. Один из выступавших там докладчиков допустил ошибки, Баранову пришлось вмешаться.

«Пришлось мне выступить, немножечко поправить, но это говорит о том, что, когда мы говорим, что надо ценить память, что ничто не забыто, никто не забыт, мы должны это более глубоко принимать, а не только на словах. <...> Тогда это уже обретает конкретные формы, и будет на долгие годы (сохранена память – ред.) о страшных событиях 1941 года», - сказал Баранов на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести».

Заседание комиссии прошло в доме правительства Московской области. Президиум комиссии единогласно поддержал соответствующие ходатайства по городу Кубинка Одинцовского городского округа, Подольску и поселку Зендиково городского округа Кашира.

Почетное звание Московской области «Населенный пункт воинской доблести» присуждается с 2015 года. Инициатором присуждения такого звания стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. За это время почетное звание было присвоено 28 населенным пунктам региона.