Азербайджан не примет участие в «Интервидении»

Представители Азербайджана не примут участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», который состоится в сентябре в Москве, сообщает РБК со ссылкой на агентство Report.

Планируется, что в конкурсе примут участие 21 страна.

«К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которых мы приглашали», — рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

Россию на на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит певец Ярослав Дронов (SHAMAN).

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому конкурс «Интервидение» будут проводить в Москве и Московской области. Организацией мероприятия занимаются кабмин РФ и правительства столицы и области.

Музыкальный конкурс «Интервидение» проводится для развития культурно-гуманитарного сотрудничества, говорилось в президентском указе.