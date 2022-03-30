РИАМО - 30 мар. Компания Rockwool направит более 100 млн рублей на модернизацию своего производства в Балашихе, выпускающего продукцию на основе каменной ваты. Обновление производства направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба областного Минэкологии.
За последние 5 лет свыше 60% инвестиций завода направлялись на экопроекты или проекты, влияющие на снижение воздействия на окружающую среду.
К примеру, на предприятии уже отказались от дизельной техники: ее перевели на газовое топливо. Кроме того, модернизировали систему фильтров на оборудовании, производящем выбросы, а также улучшили систему фильтрации воздуха. Также была модернизирована система термического дожигания, которая уничтожает загрязняющие вещества.
Согласно дорожной карте, в будущем на предприятии примут дополнительные меры по снижению негативного воздействия на атмосферу. В частности, запланировано повысить эффективность очистки выбросов от взвешенных частиц, а также установить систему раннего выявления и предупреждения прогорания фильтров. Также завод намерен купить мобильный комплекс анализа выбросов.
Компания Rockwool основана в 1909 году. Примечательно, что именно завод в подмосковной Балашихе стал первым предприятием компании в России. Продукция предприятия применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты.
Материалы предназначены для всех видов зданий и сооружений, а также для промышленного оборудования. Они пользуются повышенным спросом в РФ на фоне строительной активности в регионах, в том числе и в Подмосковье.
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