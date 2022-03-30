РИАМО - 30 мар. Компания Rockwool направит более 100 млн рублей на модернизацию своего производства в Балашихе, выпускающего продукцию на основе каменной ваты. Обновление производства направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба областного Минэкологии.

«До последнего времени в правительство Подмосковья поступало множество жалоб на выбросы с промышленных предприятий. Поэтому губернатор Андрей Воробьев дал поручение создать дорожную карту для промышленных предприятий, осуществляющих модернизацию производства, что позволит оздоровить экологическую ситуацию в регионе. В Балашихе одним из таких предприятий является завод компании Rockwool», – заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

За последние 5 лет свыше 60% инвестиций завода направлялись на экопроекты или проекты, влияющие на снижение воздействия на окружающую среду.

К примеру, на предприятии уже отказались от дизельной техники: ее перевели на газовое топливо. Кроме того, модернизировали систему фильтров на оборудовании, производящем выбросы, а также улучшили систему фильтрации воздуха. Также была модернизирована система термического дожигания, которая уничтожает загрязняющие вещества.

Согласно дорожной карте, в будущем на предприятии примут дополнительные меры по снижению негативного воздействия на атмосферу. В частности, запланировано повысить эффективность очистки выбросов от взвешенных частиц, а также установить систему раннего выявления и предупреждения прогорания фильтров. Также завод намерен купить мобильный комплекс анализа выбросов.

«Мы будем отслеживать реализацию природоохранных мероприятий на заводе. Это большое предприятие, на котором трудятся свыше 500 работников, завод можно считать градообразующим. В наших общих интересах, чтобы оно работало и развивалось, но при этом не оказывало негативного воздействия на окружающую среду», – подчеркнул Фирсов.

Компания Rockwool основана в 1909 году. Примечательно, что именно завод в подмосковной Балашихе стал первым предприятием компании в России. Продукция предприятия применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты.

Материалы предназначены для всех видов зданий и сооружений, а также для промышленного оборудования. Они пользуются повышенным спросом в РФ на фоне строительной активности в регионах, в том числе и в Подмосковье.