РИАМО - 30 мар. Выделение квот для абитуриентов из ДНР и ЛНР в российских вузах не повлияет на наличие бюджетных мест для российских абитуриентов. Кроме того, в Подмосковье были приняты меры по повышению качества подготовки к экзаменам, сообщил общественный деятель, зампред Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы, координатор платформы #ЭкоЛогичноеПодмосковье Олег Балаев.

«На мой взгляд, нет причин переживать о поступлении наших выпускников на бюджетные места в вузах. Льготные места для жителей ДНР и ЛНР будут выделены отдельной квотой и никак не повлияют на других ребят», — сказал Балаев.

Он добавил, что в регионе приняли определенные меры по улучшению качества подготовки выпускников к экзаменам. В ряде школ у учащихся есть возможность посещать занятия в первую очередь по тем предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. Это позволит выпускникам больше времени уделять подготовке и лучше сдать выпускные экзамены.

Ранее в Подмосковье прошли досрочные испытания Единого государственного экзамена по математике базового и профильного уровней и русскому языку.