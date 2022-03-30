РИАМО - 30 мар. Строительство новых станций Большой кольцевой линии метро в Москве и Национального космического центра идет с применением современной системы контроля экологической безопасности. Эту систему использует холдинг «Мосинжпроект» на своих стройплощадках в городе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Специалисты холдинга внедрили и продолжают развивать систему экологического контроля на всех направлениях своей деятельности. Она действует на всех этапах операционного цикла создания объекта – во время инженерных изысканий, при разработке проектной документации, административно-хозяйственной деятельности, а также при управлении строительными работами и осуществлении поставок оборудования и строительных материалов», – рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что с помощью этой системы осуществляется контроль работы подрядных организаций.

Экологические правила

Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор ключевых градостроительных программ Москвы) Юрий Кравцов, на предприятии существует и реализуется план проверок, которые позволяют выявлять несоответствия действий подрядчиков политике холдинга в области охраны окружающей среды и принимать меры для их оперативного устранения.

Кравцов добавил, что в холдинге приняты экологические правила, соответствующие требованиям российского законодательства и международного стандарта ISO 14001. Также в компании разрабатывают и применяют собственные «зеленые» инициативы.

«Так, в рамках системы контроля проведено ранжирование экологических аспектов на каждом объекте (образование строительных отходов, уровень шума, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) в соответствии с индексом воздействия и коэффициентом значимости», – подчеркнул Кравцов.

По его словам, созданный в компании единый реестр значимых экологических аспектов позволяет эффективно контролировать воздействие на окружающую среду, в частности, на стройплощадках Национального космического центра и будущих станций Большого кольца метро.

Заместитель гендиректора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект» Владимир Доровский напомнил, что в прошлом году компания стала лауреатом премии ECO BEST AWARD в номинации «За внедрение эффективной системы экологической безопасности в строительстве».

Он уточнил, что этот статус компании удается поддерживать благодаря регулярному внедрению «зеленых» правил и их строгое соблюдение для всех подразделений и дочерних компаний холдинга.

«Кроме того, выполнение требований прописано в контрактах компании с подрядными организациями и обязательно для исполнения подрядчиками и субподрядчиками. Так, ими осуществляется раздельное накопление отходов в соответствующие контейнеры с целью дальнейшей передачи отходов для утилизации, запрещена эксплуатация неисправной техники. Недавно введено правило, по которому не допускается холостая работа двигателя на стройплощадке более двух минут непрерывно», – отметил он.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, оператор ключевых градостроительных программ Москвы, в том числе выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метро, а также ряда крупных дорожных и гражданских объектов.