В Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» до 7 сентября будет действовать выставка работ народного художника Российской Федерации Василия Нестеренко «Рубежи России». Экспозиция предлагает зрителям масштабный художественный проект, посвященный природному богатству и величию нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь представлена серия картин, на которых запечатлены уникальные ландшафты России — от суровых арктических широт и могучего Байкала до вулканов Камчатки и горных хребтов Саян. Работы являются результатом глубоких раздумий автора о вечности, национальной идентичности и незыблемых ценностях.

Творчество Василия Нестеренко, одного из ведущих мастеров современной российской живописи, академика и вице-президента Российской академии художеств, известно как в России, так и за рубежом. Его полотна, выполненные в рамках классической художественной традиции, обладают большой эмоциональной силой и открывают зрителю вневременное величие природы России.

«Произведения мастера, увидевшие весь мир, теперь могут увидеть и дмитровчане. Картины Василия Нестеренко обладают удивительной силой: они не просто показывают природу, а заставляют почувствовать гордость за страну, понять ее масштаб и духовную глубину. Такие проекты имеют огромное значение для патриотического воспитания и культурного просвещения», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Выставка представляет несомненный интерес для широкой аудитории — ценителей пейзажной живописи, любителей природы и всех, кто интересуется культурным наследием и искусством нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.