РИАМО - 30 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении 2 земельных участков в Молжаниновском районе (з/у №№40 и 220) для строительства образовательных объектов - школы и детсада, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что оба участка предоставят АНО «РСИ» в аренду сроком на 5 лет. На участке №40 ориентировочной площадью 2,14 га запланировано строительство школы на 1 100 мест. Ее суммарная поэтажная площадь может составить около 16 940 кв. м, высота – не более 25 м.

На участке №220 ориентировочной площадью 1,2 га планируется разместить детский сад на 350 мест с бассейном. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить более 11 130 кв. м, высота – не более 15 м.

«Объекты соответствуют критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, предусмотренных государственной программой города Москвы «Развитие образования города Москвы», – отметила Пятова.

В настоящее время участки свободны от объектов капитального строительства.