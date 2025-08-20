В РФ предложили создание мессенджера для детей

Он считает, что данный сервис мог бы обладать функциями родительского контроля и определения геопозиции, возможностью ограничения нежелательных контактов, был бы лишен доступа к взрослому контенту и максимально ориентирован на школьное взаимодействие.

«Без преувеличения, мессенджеры прочно вошли в нашу жизнь и невозможно представить современную жизнь без использования этих цифровых сервисов. Учитывая обстоятельства, логичным шагом по направлению защиты цифрового суверенитета могло бы стать внедрение специального мессенджера для детей», — сказал парламентарий.