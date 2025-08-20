Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу

Таким образом, средняя стоимость ручки в июле — августе 2025 года выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составила 51,33 рубля, а стоимость карандаша уменьшилась на 11,7% и составила 73,36 рубля.

Помимо этого, известно, что средняя стоимость тетради составляет 36 рублей, блокнота — 116,18 рубля.

Что касается одежды — средняя стоимость ботинок для мальчика составила 3287,83 рубля, а туфель для девочки — 2813,76 рубля. Помимо этого, средние цены рубашек для мальчиков выросли на 5,9%, составив 1690,32 рубля, а для девочек — 1239,72 рубля.

«Средняя стоимость брюк для мальчика составила 1875,27 рубля, для девочки — 1481,05 рубля. Средняя стоимость пиджака для мальчика составляет 5221,71 рубля, а для девочки — 3476,42 рубля. Галстук для мальчика в среднем обойдется в 777,05 рубля, а бабочка — в 853,14 рубля», — говорится в материале.

Всего было проанализировано более 50 млрд кассовых чеков.