РИАМО - 30 мар. В столице начали подготавливать к началу навигации коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В состав флота входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда.

«С открытием навигации они ежедневно занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков», - отметил Бирюков.

Он уточнил, что в рамках подготовки флота к сезону навигации проводится целый комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ. Также организовали обследование и ремонт двигателей, регламентную замену жидкостей и расходных материалов. Кроме того, провели проверки насосного оборудования, наладку рулевых систем.

Все эти мероприятия проводят по установленному графику. Вскоре планируют проверить на воде работу всех систем и механизмов судов.