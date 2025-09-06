Политолог объяснил двуличную позицию Азербайджана по отношению к РФ

С одной стороны, Баку демонстрирует готовность к сотрудничеству с Россией как проверенным временем и надежным стратегическим партнером, но с другой — выражает поддержку преступному киевскому режиму, допускает антироссийскую риторику в СМИ и официальных заявлениях, а также осуществляет действия, направленные на ограничение российского присутствия на Южном Кавказе. об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», руководитель отдела по работе с казачьей молодежью всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин.

«Подобная лицемерная и недружественная по отношению к России «многовекторная» политика создает серьезные препятствия для развития двустороннего сотрудничества. Россия не препятствует укреплению связей Азербайджана с Турцией и государствами Запада, равно как и их совместному участию в различных интеграционных проектах. Однако подобное взаимодействие не должно идти вразрез со национальными интересами России и представлять угрозу ее национальной безопасности», — сказал Прокопишин.

Двуличный подход Баку вызывает справедливое недоверие со стороны Москвы, привыкшей к более честным и предсказуемым партнерским отношениям.

«Для выстраивания долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией необходимо руководствоваться принципами уважения и стратегического партнерства, а не ориентироваться лишь на тактические выгоды и дипломатические уловки. Если Ильхам Алиев продолжит придерживаться своей линии, риск значительного и долгосрочного ухудшения двусторонних отношений возрастет», — заключил политолог.