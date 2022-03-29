РИАМО - 29 мар. По системе отслеживания маркировки товаров «Честный знак» были выявлены 70 млн попыток ввода нелегальных сигарет в торговый оборот с начала 2022 года, сообщает Газета.ru.

Система определяет ряд признаков, по которым можно определить попытку сбыть нелегальные сигареты. Иначе потребителю могут продать пачки с товаром неизвестного происхождения или с нарушениями.

Наибольшее количество нарушений было выявлено в Краснодарском крае – 12,2 млн попыток сбыта нелегальных сигарет. На втором месте оказалась Москва с 7,2 млн, затем Ростовская область с 5,7 млн, Санкт-Петербург с 2,9 млн и Иркутская область с 2,5 млн.

Российский бюджет мог недополучить 3,2 млрд рублей, если оценивать пачку сигарет в 112 рублей.

Нарушителями оказались 40 тыс. компаний, то есть почти 25% всех участвующих в обороте табачной продукции организаций. Информация о нарушениях была передана в надзорные ведомства.