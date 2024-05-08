Ведомости: на инаугурации Путина были послы четырех недружественных стран

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На инаугурации Путина были послы Венгрии, Мальты, Франции и Южной Кореи

На инаугурации президента России Владимира Путина были послы недружественных стран: Венгрии, Мальты, Франции и Южной Кореи, пишут « Ведомости ».

Мальта направила на церемонию вступления в должность Кармело Ингуанеза. В посольстве Венгрии в России изданию сообщили, что, «будучи приглашенным на церемонию инаугурации, посол в РФ [Норберт Конкой] присутствовал на мероприятии».

В Большом Кремлевском зале находился и посол Франции в Москве Пьер Леви. От Южной Кореи был посол Ли Дохун.

СМИ сообщали, что в церемонии планировали принять участие также послы Словакии, Греции и Кипра.

Ранее российский лидер официально вступил в должность президента России после принесения присяги в Большом Кремлевском дворце в Москве.