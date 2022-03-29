РИАМО - 29 мар. Фонд – это удобный инструмент, способный сформировать необходимые ресурсы для оказания поддержки и воплощения в реальность желания помочь. Можно зарегистрировать личный фонд и общественно полезный фонд, сообщает пресс-служба управления Минюста РФ по Московской области.

Правовая основа фонда создана законодателем именно для возможности формирования имущества за счет добровольных пожертвований от частных лиц.

До 2022 года государственная регистрация фондов осуществлялась в том числе в форме благотворительных фондов. Однако с 1 марта, в соответствии с федеральным законом от 01.07.2021 №287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации», введены понятия общественно полезных фондов, к которым относятся в том числе общественные, личные и благотворительные фонды.

Личным фондом признается учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления.

Общественно полезным фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.

К фондам, созданным до дня вступления в силу настоящего федерального закона и отвечающим признакам общественно полезных фондов, указанных в статье 123.17 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего федерального закона), применяются положения параграфа 7 главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации об общественно полезных фондах.

Перерегистрация ранее созданных фондов в связи с вступлением в силу настоящего федерального закона не требуется.

При регистрации изменений учредительных документов фондов, созданных до дня вступления в силу настоящего федерального закона, в связи с приведением этих документов в соответствие с нормами параграфа 7 главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации об общественно полезных фондах государственная пошлина не взимается.

В Московской области регистрацию фондов осуществляет управление министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.