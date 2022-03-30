РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В подмосковном Подольске в среду пройдет операция «Детское кресло», в ходе которой будут проверять условия перевозки детей в авто, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Во время целевого профилактического мероприятия «Детское кресло» будут выявлять нарушителей правил перевозки детей.

Они могут получить административный штраф по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей в размере 3 тыс. рублей.