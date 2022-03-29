РИАМО - 29 мар. Из-за снегопадов и ветреной погоды в Москве приостановили кикшеринг – прокат электросамокатов, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Доступ к самокатам заблокирован. Это сделано ради безопасности участников дорожного движения.

В 2022 году на территории столицы было зарегистрировано уже 3 аварии с пострадавшими при передвижении на средствах индивидуальной мобильности. Во всех случаях виноваты пешеходы.

С 26 марта в Москве господствует ветреная и холодная погода. Наблюдаются осадки в виде снега и дождя. По прогнозам синоптиков, существенных изменений в погоде на этой неделе не предвидится.