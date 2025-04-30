«Магнит» покупает «Азбуку вкуса» в Москве и Петербурге

Сеть розничных магазинов «Магнит» собирается купить контрольный пакет в сети «Азбука вкуса». Сумма сделки за актив может составить около 30-35 млрд рублей, пишет РБК .

По словам источников, сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Петербурге, 5 фабрик-кухонь, обслуживающих столицы и 3 распределительных центра.

При этом стороны официально сделку не комментируют.

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