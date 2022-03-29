Как записать ребенка в первый класс в Москве и Подмосковье в 2022 году

Когда нужно подавать заявление на запись ребенка в первый класс
Первый этап приема детей в первый класс стартует в полночь на 1 апреля и продлится до 30 июня включительно. В этот период подать заявление могут родители тех детей, которые имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право на зачисление в образовательную организацию, а также детей, которые живут на закрепленной за школой территории.
Преимущественным правом обладают ребята, чьи старшие братья или сестры уже учатся в той школе, куда родители намерены их отдать. Первоочередным правом на зачисление обладают дети военнослужащих и сотрудников различных государственных служб. Внеочередным правом на поступление в первый класс обладают дети прокуроров, судей и следователей, но такая привилегия действует только в школах-интернатах.
Второй этап зачисления детей в первый класс начнется 6 июля и продлится до заполнения мест, но не позднее 5 сентября. В этот период подать заявление могут все желающие: в школы будут принимать детей из других районов города или из других регионов страны.
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В каком возрасте ребенок может идти в школу
Согласно приказу министерства просвещения РФ от 12 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в первый класс могут поступить дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет. Учредитель образовательной организации может принять на обучение ребенка в более младшем или более старшем возрасте, если родители напишут соответствующее заявление.
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Как записать ребенка в первый класс в Москве
Если родитель собирается отдать ребенка в ту же школу, в которой малыш посещал дошкольную группу, достаточно написать заявление на зачисление в первый класс на имя директора школы прямо в образовательной организации.
Также родители могут записать своих детей в школу онлайн на портале mos.ru с помощью сервиса «Запись в первый класс». Услуга бесплатная. При заполнении электронного заявления нужно указать три школы, одна из которых должна быть школой территориального прикрепления. Подобрать подходящую образовательную организацию можно с помощью специального сервиса Департамента образования и науки Москвы.
После регистрации электронного заявления в течение 30 дней родители получат приглашение на посещение школы. В организацию нужно будет прийти с определенным перечнем документов. За пять рабочих дней после приема документов ребенка зачислят в школу.
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Какие документы понадобятся для записи в первый класс в Москве
Чтобы подать электронное заявление на зачисление ребенка в первый класс, понадобятся:
– паспортные данные одного из родителей или законного представителя ребенка;
– серия и номер свидетельства о рождении ребенка;
– данные о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания в Москве;
– СНИЛС (необходим при регистрации на портале mos.ru).
При посещении школы после получения приглашения нужно принести:
– документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя;
– свидетельство о рождении ребенка;
– свидетельство о регистрации ребенка;
– удостоверение опекуна (при необходимости).
Иностранные граждане или люди, не имеющие гражданства, должны при посещении школы предоставить:
– документ, подтверждающий родство родителя и ребенка;
– документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.
Документы на иностранных языках должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский.
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Как записать ребенка в первый класс в Подмосковье
В Московской области также действует онлайн-регистрация заявлений на зачисление ребенка в первый класс: бесплатная услуга «Запись в школу» доступна на портале uslugi.mosreg.ru. Согласно инструкции на портале, при подаче заявления не потребуется регистрация через ЕСИА и РПГУ. Запись будет доступна только с 1 апреля.
Родителю нужно будет прикрепить отсканированные документы, а также заполнить форму заявления. Опираясь на предоставленные данные, система автоматически найдет школу, закрепленную за местом регистрации ребенка. Как сообщили в пресс-службе правительства Московской области, документы пройдут проверку удаленно, то есть после подачи заявления посещать школу и приносить в нее оригиналы документов не нужно.
На портале госуслуг Московской области указано, что решение о зачислении ребенка в первый класс примут в течение 93 рабочих дней после подачи документов. Это связано с формированием очереди.
Какие документы нужны для записи в первый класс в Подмосковье
При подаче электронного заявления на запись ребенка в первый класс понадобятся:
– документ, подтверждающий личность родителя или законного представителя;
– документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания;
– удостоверение опекуна (при необходимости).
Если ребенок претендует на льготное право приема (внеочередное или первоочередное), потребуется также справка с места работы родителя.
Иностранные граждане должны предоставить:
– свидетельство о рождении ребенка (если оно выдано иностранным государством);
– документ, подтверждающий родство родителя и ребенка;
– документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.
Документы на иностранных языках должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Что делать, если ребенку нужны специальные условия обучения
Образовательные организации могут предоставлять специальные условия обучения для детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
Жители Москвы могут записать ребенка на прием в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию столицы, чтобы получить заключение об условиях, в которых ребенок должен обучаться. Запись в ЦПМПК Москвы доступна на сайте mos.ru.
В Подмосковье особенные дети тоже могут пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Данные о ЦПМПК Московской области доступны по ссылке.
Заключение, полученное после прохождения комиссии, стоит приложить к основному пакету документов при подаче заявления на зачисление ребенка в первый класс.
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