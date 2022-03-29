Как записать ребенка в первый класс в Москве и Подмосковье в 2022 году

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Первый этап приема детей в первый класс стартует в полночь на 1 апреля и продлится до 30 июня включительно. В этот период подать заявление могут родители тех детей, которые имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право на зачисление в образовательную организацию, а также детей, которые живут на закрепленной за школой территории.

Преимущественным правом обладают ребята, чьи старшие братья или сестры уже учатся в той школе, куда родители намерены их отдать. Первоочередным правом на зачисление обладают дети военнослужащих и сотрудников различных государственных служб. Внеочередным правом на поступление в первый класс обладают дети прокуроров, судей и следователей, но такая привилегия действует только в школах-интернатах.

Второй этап зачисления детей в первый класс начнется 6 июля и продлится до заполнения мест, но не позднее 5 сентября. В этот период подать заявление могут все желающие: в школы будут принимать детей из других районов города или из других регионов страны.

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