Как выбрать хорошего репетитора для ребенка

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предоставлено образовательной компанией MAXIMUM Education

Грамотный подбор репетитора поможет родителям сэкономить огромное количество денег: с правильным педагогом ребенок сможет поступить учиться на бюджетное отделение, а не на «платку». Но часто услуги репетитора предлагают люди, которые плохо разбираются в том, как готовиться к ЕГЭ или ОГЭ.

Универсальное правило, которое нужно использовать при подборе преподавателя для ребенка, – всегда начинать с определения компетенции. Не стесняйтесь при знакомстве с преподавателем спросить о том, где он учился, скольких учеников уже подготовил к экзаменам, какие баллы они набрали. А еще попробуйте спросить о том, какой результат он сам получил на экзамене (ведь репетиторы тоже могут пойти и сдать ЕГЭ). Очень здорово, если выбранный специалист сам проходил через процедуру сдачи экзамена и понимает, с чем столкнется ребенок.

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