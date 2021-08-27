Как выбрать хорошего репетитора для ребенка

Убедитесь в компетенции репетитора
Грамотный подбор репетитора поможет родителям сэкономить огромное количество денег: с правильным педагогом ребенок сможет поступить учиться на бюджетное отделение, а не на «платку». Но часто услуги репетитора предлагают люди, которые плохо разбираются в том, как готовиться к ЕГЭ или ОГЭ.
Универсальное правило, которое нужно использовать при подборе преподавателя для ребенка, – всегда начинать с определения компетенции. Не стесняйтесь при знакомстве с преподавателем спросить о том, где он учился, скольких учеников уже подготовил к экзаменам, какие баллы они набрали. А еще попробуйте спросить о том, какой результат он сам получил на экзамене (ведь репетиторы тоже могут пойти и сдать ЕГЭ). Очень здорово, если выбранный специалист сам проходил через процедуру сдачи экзамена и понимает, с чем столкнется ребенок.
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Проверьте совместимость ребенка с преподавателем
Вспомните себя в школьные годы. Скорее всего, урок не у каждого учителя был вам по душе. У всех преподавателей разный подход к обучению, взаимодействию с учениками и донесению информации. Кроме того, темперамент и темп ведения урока репетитора может не подходить вашему ребенку.
Это важная деталь, о которой многие забывают. И зря, ведь то, с каким настроением ребенок будет идти на занятия, может оказать большое влияние на результат.
Чтобы проверить совместимость ученика и учителя, стоит договориться о проведении пробного урока. Пусть это будет мини-занятие со знакомством и погружением в тему. После него станет понятно, комфортно ребенку с преподавателем или нет.
Узнайте, по каким материалам работает репетитор
В конце августа каждого года в проекты заданий ЕГЭ вносятся изменения. Знает ли об этом ваш будущий репетитор? Если не знает, есть риск, что ребенок целый год будет готовиться к экзаменам по неактуальным материалам.
Особенно доверять сборникам из книжных магазинов, на обложках которых указан текущий год, тоже не стоит, ведь зачастую их печатают до внесения изменений в задания. Покупка такого сборника может помешать ребенку – в экзамене могут появиться серьезные изменения, а школьник весь год будет готовиться к прошлогодним заданиям.
Только актуальные материалы могут сделать подготовку эффективной. Спросите у репетитора, по каким учебным материалам он занимается и составляет программу обучения, а также владеет ли информацией об изменениях в экзамене.
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Уточните структуру обучения
Любая подготовка должна быть системной, особенно если речь идет о ЕГЭ и ОГЭ. У хорошего репетитора должен быть продуман план занятий.
Выясните, из чего будет состоять обучение, сколько уроков запланировано в неделю, в каком формате будут проходить занятия. Кстати, сейчас заниматься можно не только очно, но и онлайн – это экономит время на дорогу, а часто и деньги (онлайн-занятия, как правило, дешевле).
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Выясните предполагаемый результат
Готов ли хотя бы один репетитор гарантировать родителю ученика итоговый балл на экзамене? Вряд ли, но он сможет дать прогноз.
Хорошим тоном и правильным шагом со стороны репетитора будет предложение написать пробный экзамен еще на старте, чтобы понимать, с каким уровнем ему предстоит работать, и дать прогноз на итоговый балл ученика при интенсивном обучении. Если же потенциальный преподаватель готов «пообещать» результат, не понимая уровень ученика, – это плохой сигнал.
Как снизить риски при выборе педагога
Найти подходящего учителя самостоятельно – очень непростая задача. Однако проблему поиска компетентного преподавателя можно решить, делегировав подбор профильной компании. В некоторых из них предоставляют гарантию на поступление или сдачу экзамена не ниже оговоренной оценки. Например, в договоре образовательной компании MAXIMUM Education закреплена гарантия поступления на бюджет или получения четверок и пятерок за ОГЭ в случае посещения занятий и выполнения домашних заданий.
Риски в случае выбора образовательной компании меньше, потому что выше контроль за кадрами: педагоги проходят сложный отбор и специальное обучение, чтобы каждый из них мог одинаково хорошо доносить материал. Преподаватели MAXIMUM Education – выпускники лучших вузов страны, которые сами сдавали экзамены на высокие баллы и знают о сложностях при подготовке к ним не понаслышке. За восемь лет образовательная компания успешно подготовила к ОГЭ и ЕГЭ более 225 тысяч школьников.
Учеба проходит в онлайн-формате или смешанном (в классе и онлайн). Домашние задания ученики выполняют на специальной онлайн-платформе.
Узнать подробнее об обучении в MAXIMUM можно по ссылке или по телефону 8 (800) 775-53-81. Московский учебный центр находится по адресу: метро «Курская», Подсосенский пер., д. 23, стр. 2, этаж 3, пом. 1.
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