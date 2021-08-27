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Шпаргалки

Как выбрать хорошего репетитора для ребенка

Советы, как найти преподавателя, который качественно подготовит к ЕГЭ или ОГЭ, и на что стоит обратить внимание при выборе.
  предоставлено образовательной компанией MAXIMUM Education
1

Убедитесь в компетенции репетитора

  предоставлено образовательной компанией MAXIMUM Education

Грамотный подбор репетитора поможет родителям сэкономить огромное количество денег: с правильным педагогом ребенок сможет поступить учиться на бюджетное отделение, а не на «платку». Но часто услуги репетитора предлагают люди, которые плохо разбираются в том, как готовиться к ЕГЭ или ОГЭ.

Универсальное правило, которое нужно использовать при подборе преподавателя для ребенка, – всегда начинать с определения компетенции. Не стесняйтесь при знакомстве с преподавателем спросить о том, где он учился, скольких учеников уже подготовил к экзаменам, какие баллы они набрали. А еще попробуйте спросить о том, какой результат он сам получил на экзамене (ведь репетиторы тоже могут пойти и сдать ЕГЭ). Очень здорово, если выбранный специалист сам проходил через процедуру сдачи экзамена и понимает, с чем столкнется ребенок. 

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2

Проверьте совместимость ребенка с преподавателем

  предоставлено образовательной компанией MAXIMUM Education

Вспомните себя в школьные годы. Скорее всего, урок не у каждого учителя был вам по душе. У всех преподавателей разный подход к обучению, взаимодействию с учениками и донесению информации. Кроме того, темперамент и темп ведения урока репетитора может не подходить вашему ребенку. 

Это важная деталь, о которой многие забывают. И зря, ведь то, с каким настроением ребенок будет идти на занятия, может оказать большое влияние на результат.  

Чтобы проверить совместимость ученика и учителя, стоит договориться о проведении пробного урока. Пусть это будет мини-занятие со знакомством и погружением в тему. После него станет понятно, комфортно ребенку с преподавателем или нет.

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3

Узнайте, по каким материалам работает репетитор

  предоставлено образовательной компанией MAXIMUM Education

В конце августа каждого года в проекты заданий ЕГЭ вносятся изменения. Знает ли об этом ваш будущий репетитор? Если не знает, есть риск, что ребенок целый год будет готовиться к экзаменам по неактуальным материалам. 

Особенно доверять сборникам из книжных магазинов, на обложках которых указан текущий год, тоже не стоит, ведь зачастую их печатают до внесения изменений в задания. Покупка такого сборника может помешать ребенку – в экзамене могут появиться серьезные изменения, а школьник весь год будет готовиться к прошлогодним заданиям.    

Только актуальные материалы могут сделать подготовку эффективной. Спросите у репетитора, по каким учебным материалам он занимается и составляет программу обучения, а также владеет ли информацией об изменениях в экзамене. 

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4

Уточните структуру обучения

  предоставлено образовательной компанией MAXIMUM Education

Любая подготовка должна быть системной, особенно если речь идет о ЕГЭ и ОГЭ. У хорошего репетитора должен быть продуман план занятий.

Выясните, из чего будет состоять обучение, сколько уроков запланировано в неделю, в каком формате будут проходить занятия. Кстати, сейчас заниматься можно не только очно, но и онлайн – это экономит время на дорогу, а часто и деньги (онлайн-занятия, как правило, дешевле).

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5

Выясните предполагаемый результат

  предоставлено образовательной компанией MAXIMUM Education

Готов ли хотя бы один репетитор гарантировать родителю ученика итоговый балл на экзамене? Вряд ли, но он сможет дать прогноз.

Хорошим тоном и правильным шагом со стороны репетитора будет предложение написать пробный экзамен еще на старте, чтобы понимать, с каким уровнем ему предстоит работать, и дать прогноз на итоговый балл ученика при интенсивном обучении. Если же потенциальный преподаватель готов «пообещать» результат, не понимая уровень ученика, – это плохой сигнал.

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6

Как снизить риски при выборе педагога

  предоставлено образовательной компанией MAXIMUM Education

Найти подходящего учителя самостоятельно – очень непростая задача. Однако проблему поиска компетентного преподавателя можно решить, делегировав подбор профильной компании. В некоторых из них предоставляют гарантию на поступление или сдачу экзамена не ниже оговоренной оценки. Например, в договоре образовательной компании MAXIMUM Education закреплена гарантия поступления на бюджет или получения четверок и пятерок за ОГЭ в случае посещения занятий и выполнения домашних заданий.

Риски в случае выбора образовательной компании меньше, потому что выше контроль за кадрами: педагоги проходят сложный отбор и специальное обучение, чтобы каждый из них мог одинаково хорошо доносить материал. Преподаватели MAXIMUM Education – выпускники лучших вузов страны, которые сами сдавали экзамены на высокие баллы и знают о сложностях при подготовке к ним не понаслышке. За восемь лет образовательная компания успешно подготовила к ОГЭ и ЕГЭ более 225 тысяч школьников.

Учеба проходит в онлайн-формате или смешанном (в классе и онлайн). Домашние задания ученики выполняют на специальной онлайн-платформе. 

Узнать подробнее об обучении в MAXIMUM можно по ссылке или по телефону 8 (800) 775-53-81. Московский учебный центр находится по адресу: метро «Курская», Подсосенский пер., д. 23, стр. 2, этаж 3, пом. 1.

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ЕГЭРепетиторствоДетиШкольникиУроки
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