Бесплатные музеи для школьников и студентов Москвы: как получить билет

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В Москве действует программа «Музеи – детям». В рамках проекта бесплатно ходить в музеи могут учащиеся государственных и муниципальных школ и колледжей, подведомственных органам исполнительной власти Москвы.

Программа не распространяется на детей, учащихся в Московской области и других регионах, но для них действуют льготные билеты с 50 % скидкой.

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