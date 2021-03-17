Бесплатные музеи для школьников и студентов Москвы: как получить билет

Кто может ходить в музеи бесплатно
В Москве действует программа «Музеи – детям». В рамках проекта бесплатно ходить в музеи могут учащиеся государственных и муниципальных школ и колледжей, подведомственных органам исполнительной власти Москвы.
Программа не распространяется на детей, учащихся в Московской области и других регионах, но для них действуют льготные билеты с 50 % скидкой.
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Какие музеи можно посещать бесплатно
Московские школьники и учащиеся колледжей могут бесплатно посещать более 100 музеев, галерей и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры столицы. Полный список учреждений культуры опубликован на портале mos.ru.
Какие требуются документы
Для получения бесплатного билета требуется наличие действующей карты «Москвенок» (оформляется в учебном заведении) или карты москвича для учащегося (оформляется в любом центре «Мои документы» или на сайте mos.ru). Если родители отказались от их оформления, а также если они утеряны или неисправны, ребенок может предоставить справку из образовательной организации, где он учится.
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Как получить бесплатный билет
Чтобы бесплатно попасть в музей, нужно найти кассу с надписью: «Здесь школьник может получить бесплатный билет». После этого необходимо приложить одну из карт к специальному считывателю или предоставить справку кассиру. Если документы в порядке, учащемуся выдадут билет.
Может ли сопровождающий пройти бесплатно
Бесплатное посещение в рамках программы не распространяется на родителей учащихся. При этом с группой из 8–10 ребят бесплатно может пройти один взрослый. Группу из 11 и более детей могут сопровождать двое человек.
Горячая линия
Задать вопросы об учреждениях-участниках программы «Музеи – детям», организации экскурсий для групп и о получении билетов можно по телефону горячей линии: +7 (800) 301-17-70.
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