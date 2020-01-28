У родителей Москвы и Подмосковья остаются последние дни, чтобы определиться со школой для будущих первоклассников: 1 февраля открывается запись в образовательные учреждения. Нужно ли отказываться от школы по месту жительства в пользу «рейтинговой», как формируются эти рейтинги, и стоит ли им доверять, выяснял обозреватель РИАМО.

Из чего состоит школьный рейтинг

Уже девять лет в Москве ежегодно составляется рейтинг школ. Самый первый, составленный по итогам 2010/2011 учебного года, учитывал всего два показателя: участие школьников в Московской и Всероссийской олимпиадах школьников, а также результаты ЕГЭ/ГИА. В него вошло 300 школ Москвы, которые получили грант мэра Москвы за высокие образовательные достижения.

С каждым годом число показателей, которые учитываются в рейтинге, растет. Актуальная методика расчета вклада столичных школ в качественное образование включает сразу 10 блоков:

- качественное массовое образование;

- развитие талантов у максимального количества обучающихся;

- работа дошкольных групп;

- профилактика правонарушений;

- инклюзивное образование;

- социокультурное развитие;

- профессиональные умения и мастерство;

- массовый любительский спорт;

- удовлетворенность семей образовательными организациями;

- динамика широты возможностей обучающихся.

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Что дают школе баллы

сайт мэра Москвы

Школы попадают в рейтинг лучших по числу накопленных баллов. Столичные школы получают баллы за каждого обучающегося, который получил высокий результат на ЕГЭ, олимпиадников и показатели эффективности.

«Рейтинг, который мы публикуем ежегодно, – это ориентир для общества, для родителей и, конечно, для самих учебных заведений. Его важнейшая особенность — открытость. Это не экспертный рейтинг, когда лицеи и гимназии подают заявки на конкурс, презентуют себя, тратят силы и время, чтобы предстать в лучшем виде. Это абсолютно прозрачный и независимый, в первую очередь от школ, анализ», – отмечает директор Центра педагогического мастерства, руководитель группы разработчиков рейтинга Иван Ященко.

По его словам, рейтинг показывает, какие школы вносят наибольший вклад в образование детей. Самые рейтинговые школы Москвы ежегодно получают гранты.

Есть подобная рейтинговая система и в Подмосковье. В прошлом году гранты губернатора Московской области получили 100 лучших школ региона. Из них лучшие 10 школ получили по 1 миллиону рублей на развитие, остальные – по 500 тысяч. Всего же в рейтинг лучших школ Подмосковья вошло в минувшем году 312 образовательных учреждений.

Основными критериями оценки учебных заведений стали качество преподавания, применение новых технологий, оснащение кабинетов. Также учитывались результаты выпускников на ЕГЭ и участие школьников во всероссийских и международных олимпиадах.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям в 2019 году, Подмосковье занимает четвертое место в России по количеству школ, которые входят топ-500, таких школ в регионе 18 по данным за прошлый год. «Казалось бы, хороший результат. Но у Москвы их – 156. Нам нужно выйти на иной порядок цифр – каждый год в числе лучших школ страны должны появляться новые и новые подмосковные школы», - заявил он.

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Муки выбора

Позиция школы в рейтинге ежегодно становится головной болью для родителей первоклассников. Терзаясь муками выбора, некоторые готовы «прыгать» из школы в школу в поисках лучшей.

Марина Алексеева приехала в подмосковный город Электросталь из другого региона страны. В январе прошлого года она сутками сидела на родительских форумах, чтобы вычислить лучшую школу для первоклашки. Марина брала в расчет отзывы родителей, а не рейтинг. А недавно женщина скачала полный рейтинг за прошлый год и увидела, что их школа находится лишь в середине списка, в то время как еще одна школа города – в первой двадцатке.

«Мне стало ужасно обидно, что я прошляпила для сына лучшую школу в городе. Некоторое время всерьез подумывала о переводе. Но потом здравый смысл взял вверх: ребенок учится с удовольствием, у нас отличный контакт с учителем. Для начала этого хватит», – считает мама первоклассника.

С ней согласна и многодетная мама Ирина Фролова из Пущина. «Я слежу за рейтингом, однако самая популярная школа в моем городе не является по итогу самой рейтинговой, после которой дети поступают в вузы», – отмечает она.

Опытная мама уверена, что рейтинги внутри класса, которые помогают ученикам соревноваться и добиваться успехов, – намного важнее.

«Я бы не стала ориентироваться на школу, где берут дополнительную плату за активности, которые есть и в обычной школе», – добавила она.

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Школьные «качели»

сайт мэра Москвы

При выборе школы учитель истории и обществознания химкинской гимназии №9 Григорий Назаров кроме рейтинга рекомендует изучить публичный ежегодный отчет школы о ее деятельности, а также пообщаться с недавними выпускниками, которые закончили учебу не более пяти лет назад. Только так, по его словам, можно получить полную картину об образовательном учреждении.

Распространенное заблуждение, по мнению Назарова, – когда родители спешат отдать первоклассника в школу из топовой сотни, будучи уверенными, что это принесет ребенку «путевку» на бюджетное место в ведущий московский ВУЗ. Ведь уже на следующий год эта школа из рейтинга может выпасть.

«Ни одна школа, не считая десятки самых-самых в Москве и Подмосковье, не держится годами в рейтинге на одном месте. Например, наша школа в прошлом году в топ-100 не входила, а в этом занимает 44-е место. Однако это не исключает вероятности, что в следующем году она вновь может из него выпасть. Первоклассник может начинать учебу в школе, которая в числе лучших, а когда будет заканчивать ее, его образовательное учреждение будет на 300 месте», – рассказал РИАМО эксперт.

Но это не значит, добавляет учитель, что школа стала хуже работать. Просто другие в этом году стали чуть лучше.

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Троечники и олимпиадники

сайт мэра Москвы

Как отмечает Назаров, рейтинг школы далеко не всегда отражает качество работы учителей со всеми детьми. Проще говоря, если в классе из 30 человек половина – олимпиадники и участники конкурсов, остальные могут быть троечниками. Сосредотачивая внимание на победителях, некоторые учителя меньше уделяют внимания слабым ученикам. А все потому, что для них они «не делают погоды» в рейтинге.

«У родителей возникает логичный вопрос: а где окажется мой ребенок – в числе дипломантов, или среди троечников, и он будет тихо сидеть? К слову, это частая проблема рейтинговых столичных школ», - утверждает собеседник РИАМО.

Чтобы ребенок учился успешно, семья должна всегда быть готова помочь ему в случае трудностей. И речь не о частных занятиях с репетиторами, а о развитии навыков и умений, которые помогают наверстать отставание в предмете. Даже самая «топовая» школа не сделает всю работу за ученика и родителей. «Школа и семья должны быть партнерами и соратниками», - уверен Назаров.

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