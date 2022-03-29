РИАМО - 29 мар. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные цели первого этапа спецоперации российских вооруженных сил на Украине можно считать выполненными. Спецоперация продолжается, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шойгу отметил, что теперь, после выполнения основных задач, можно переходить к главной цели – освобождению Донбасса.

Кроме того, ключевая цель России – демилитаризация Украины. У Минобороны РФ есть документальные подтверждения того, что соседнее государство готовило силовую атаку на Донбасс.

Военная специальная операция России на Украине стартовала 24 февраля.