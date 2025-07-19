В Ростовской области загорелось несколько домов после падения беспилотника

После падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелись несколько частных домой, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, возгорания произошли в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской.

По предварительной информации, ранен один человек.

Кроме того, в Каменском районе из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор и произошло отключение высоковольтной линии.

Вечером аэропорт «Домодедово» временно перестал принимать и отправлять воздушные судна.

Ночью 18 июля Росавиация приостанавливала работу аэропорта Внуково в Москве. Самолеты также не могли вылететь по маршрутам, а также совершали посадку на запасных аэродромах.