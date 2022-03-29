РИАМО - 29 мар. В Московской области в 2014-2021 годах восстановили инфраструктуру 49 военных городков. Эту работу продолжат, будет проведена модернизация военных городков в Балашихе, Власихе, Богородском округе, Коломне, Домодедове, Солнечногорске и Орехово-Зуеве, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В Подмосковье традиционно много воинских частей. Мы отвечаем за 65 военных городков и должны позаботиться о людях, которые защищают нашу страну, и их семьях. Сейчас это особенно важно, когда наши военные выполняют боевые задачи», — написал Воробьев во «ВКонтакте».

Он отметил, что в Кубинке, где дислоцирована легендарная 45-я бригада спецназначения, проживают 20 тыс. человек. Тут ждут завершения строительства детского сада на Армейской улице на 330 мест. Его начали возводить в январе, работы сейчас проводятся на уровне цокольного этажа. Ожидается, что детсад сдадут в эксплуатацию раньше срока – за 10 месяцев.

Губернатор рассказал, что долгое время военные городки не модернизировались, но 5 лет назад была принята большая программа и теперь каждому военному городку уделяется внимание. Совместно с министерством обороны России в порядок приводят все, что связано с ЖКХ, социальными объектами и общественными пространствами.

Воробьев добавил, что в 2014-2021 годах была восстановлена инфраструктура 49 военных городков на 37 территориях, эту работу продолжат – будет сосредоточено внимание на военных городках в Богородском округе, Домодедове, Балашихе, Власихе, Орехово-Зуеве, Коломне, Солнечногорске и других округах.