Из Херсона стали эвакуировать население

По словам украинского чиновника, город столкнулся с серьезными проблемами в логистике, что привело к перебоям с поставками продовольствия.

Ситуацию усугубило повреждение газопровода, оставившее часть жителей без газоснабжения.

«Призываю людей временно переехать в другие районы Херсона, где будет обеспечена необходимая помощь, включая вопросы размещения», — обратился Прокудин к жителям через Telegram.

Власти обещают организовать для эвакуированных временное проживание.

Ранее Херсон и Николаев остались без электричества.