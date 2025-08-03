Из Херсона стали эвакуировать население
В подконтрольном украинским властям Херсоне объявлена частичная эвакуация населения из-за резкого ухудшения гуманитарной обстановки, сообщил подконтрольный Киеву глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам украинского чиновника, город столкнулся с серьезными проблемами в логистике, что привело к перебоям с поставками продовольствия.
Ситуацию усугубило повреждение газопровода, оставившее часть жителей без газоснабжения.
«Призываю людей временно переехать в другие районы Херсона, где будет обеспечена необходимая помощь, включая вопросы размещения», — обратился Прокудин к жителям через Telegram.
Власти обещают организовать для эвакуированных временное проживание.
Ранее Херсон и Николаев остались без электричества.