Стало известно о пострадавшей при атаке ВСУ на Воронеж

В Воронеже обломки сбитого украинского беспилотника упали на жилые дома в селе Отрожка, в результате чего пострадала одна женщина, сообщает Mash .

По предварительной информации, ее состояние оценивается как удовлетворительное, жизни ничего не угрожает. В результате падения обломков произошло возгорание двух жилых строений.

Местные жители оперативно отреагировали на происшествие — до прибытия экстренных служб они самостоятельно приступили к тушению пожара. В настоящее время на месте работают пожарные и спасатели, ситуация взята под контроль.

Ранее в соседнем селе Новая Усмань также было зафиксировано падение обломков БПЛА с последующим возгоранием жилого дома