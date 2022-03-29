РИАМО - 29 мар. Мемориальный комплекс в Кубинке Одинцовского городского округа масштабно благоустроят, работы в рамках первого этапа планируют завершить в августе. На территории планируют привести в порядок памятник, провести озеленение, установить лавочки и сделать велодорожки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Мемориальный комплекс в Кубинке открыт в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это место является особенным для местных жителей, ведь сюда приходят не только почтить память воинов, но и отдохнуть всей семьей. Через парк многие дети идут в школу. Именно поэтому вдвойне важно, чтобы местность радовала глаз.

«В рамках федеральной программы мы обновим сквер с памятником, который сильно обветшал. Мы также решили оживить площадь рядом с памятником, сделать ее более привлекательной и многофункциональной, чтобы там могли с комфортом проводить время и старшее поколение, и те, кто помоложе. Кубинка была всегда зеленым городом - все это тоже важно сохранить», – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе встречи с местными жителями.

Ход благоустройства

В текущем году стартует первый этап масштабного благоустройства, которое завершится в августе. Мемориальную площадь выложат тротуарной плиткой контрастных цветов. Также установят подиум-сцену для проведения культурно-развлекательных мероприятий.

Кроме того, по обеим сторонам площади обустроят пешеходные дорожки. При этом вдоль Наро-Фоминского шоссе сделают остановку общественного наземного транспорта.

В рамках благоустройства предусмотрены цветники с деревянными сидениями, велосипедные парковки, а также скамейки и урны. Специалисты проведут озеленение, установят видеонаблюдение, освещение и дополнительную архитектурную подсветку памятника.

«9 мая 1975 года я была на открытии этого памятника. За прошедшее время он, конечно, сильно состарился, и я очень рада, что его полностью приведут в порядок», – рассказала жительница Кубинки Серафима Волынчикова.

Другие территории округа

В Одинцовском округе в 2022 году также запланировано благоустройство сквера возле заповедника-музея «Большие Вяземы», благоустройство исторической части Звенигорода, лесопарка «Липовая роща», набережной «Живописная бухта» и парка Малевича.

Всего в текущем году в регионе приведут в порядок 64 общественных пространства, в том числе 19 скверов.