Кимаковский: Украина стала испытательным полигоном НАТО

НАТО превратила Украину в свой испытательный полигон, что подтверждает использование американских танков Abrams против России, заявил заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости .

Североатлантический альянс, по его словам, испытывает на территории бывшей советской республики различные виды вооружений и их взаимодействие в условиях боя.

«И Abrams, по большому счету, они по-использовали таким вот образом и поняли, что он на данном этапе неэффективен. Видно, будут пересматривать его вооружение, бронирование и, конечно, тактику применения», — пояснил Кимаковский.

Ранее Associated Press сообщило, что Киев перестал применять переданные США танки Abrams из-за активности российских БПЛА, которые сделали их слишком уязвимыми. Кроме того, в материале говорится, что Вашингтон будет работать с украинцами над «перезагрузкой» тактики.