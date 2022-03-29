РИАМО - 29 мар. За прошедшие сутки в России госпитализация потребовалась 4932 пациентам с подтвержденным коронавирусом, это на 179,9% больше, чем днем ранее (1762), следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Также за минувшие сутки в России выявили 19 660 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 47 229 человек выздоровели после перенесенного заболевания, 339 пациентов с подтвержденным Covid-19 умерли.

С начала пандемии в стране выявили 17 803 503 случая заражения коронавирусом. От заболевания вылечились 16 737 206 человек, умерли 368 025 пациентов с диагнозом коронавирус.

В России продолжается кампания по вакцинации населения от Covid-19. Бесплатную прививку можно сделать в государственных поликлиниках и специальных пунктах вакцинации.

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