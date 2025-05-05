Сенатор Алексей Пушков сообщил в Telegram-канале , что в Германии начался процесс самоликвидации при поддержке местного населения.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что 48% граждан ФРГ поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии».

По его словам, эти жители Германии «еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок».

«Эти 48% активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии», — отметил Пушков.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что правящие в Федеративной Республике Германия (ФРГ) Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) называют экстремистами тех, кто обладает более высоким рейтингом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал крахом европейской демократии признание экстремистской самой популярной политической партии ФРГ. По его словам, сегодня популярных европейских политиков преследуют, а их партии — запрещают.

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ признало правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской.

В 2023 году данное ведомство также признало правоэкстремистскими отделения партии в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Такое решение позволило Германии расширить арсенал средств слежки за партией.

На уровне страны АдГ до недавних пор только подозревали в экстремизме, такой подход говорил о более низкой угрозе. Летом 2023 года Институт прав человека ФРГ обнародовал доклад, в котором отмечено, что условия для запрета партии выполнены.