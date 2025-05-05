Трамп приказал ввести пошлины на все иностранные фильмы
Американский президент Дональд Трамп приказал немедленно начать процесс введения стопроцентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в США, сообщает РИА Новости.
Начиная со 2 апреля 2025 года, Трамп ввел таможенные пошлины на импорт из 185 стран и территорий. Россия в этот список не попала, а вот пошлины для КНР поднялись выше всех — до 125%.
Китай быстро отреагировал на повышение пошлин ответной мерой, и США следом еще раз повысили пошлины. В итоге на импорт из Китая пошлины равны 145%, а на импорт для США — до 125%.