Трамп приказал ввести пошлины на все иностранные фильмы

Начиная со 2 апреля 2025 года, Трамп ввел таможенные пошлины на импорт из 185 стран и территорий. Россия в этот список не попала, а вот пошлины для КНР поднялись выше всех — до 125%.

Китай быстро отреагировал на повышение пошлин ответной мерой, и США следом еще раз повысили пошлины. В итоге на импорт из Китая пошлины равны 145%, а на импорт для США — до 125%.