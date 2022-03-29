РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 мар. В Вологде прошли соревнования по эстетической гимнастике. Самые высокие балы получили щелковские спортсменки из команды «Rixos» в возрастной категории 8-10 лет, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Тренер гимнасток Щелкова, заслуженный мастер спорта Любовь Пальчикова рассказала, что у команды яркие и интересные программы, но впереди еще много работы. Программу для чемпионок поставила заслуженный тренер России Сания Глызина.



Через две недели спортсменки отправятся на соревнования в Рязанскую область. Там же впервые выступит третья щелковская команда по эстетической гимнастике – «Rixos Ritmiko».