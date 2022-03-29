РИАМО - 29 мар. Московское областное УФАС России включило ООО «Квант» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта на техобслуживание систем безопасности на спортивных объектах в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Муниципальное бюджетное учреждение «Мир спорта «Сталь» городского округа Электросталь заключило с фирмой контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и систем обеспечения безопасности людей на собственных объектах.

ООО «Квант» нарушило условия договора, в связи с чем контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке. На заседании комиссии подмосковного УФАС компания не представила доказательств своевременного устранения нарушения. За это поставщика услуг включили в список недобросовестных.