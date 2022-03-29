РИАМО - 29 мар. Арбитраж признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении порядка проведения торгов со стороны ООО «Аукционы Федерации». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от гражданина. Он пожаловался на действия ООО «Аукционы Федерации» при проведении торгов по продаже имущества должника – ООО «Интердорстрой». УФАС признало жалобу обоснованной, однако компания решила оспорить это в суде.

Арбитражный суд Московского округа отказал компании «Аукционы Федерации» в удовлетворении требований и подтвердил обоснованность решения подмосковного УФАС.