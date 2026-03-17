Замедление домашнего интернета может ударить по фотографам — эксперт

Ограничения скорости и трафика способны создать проблемы для людей, работающих с большими объемами данных, например, фотографов, сообщил РИАМО технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин.

«В действиях интернет-провайдера «Дом.ру» усматриваются нарушения «Закона о защите прав потребителей», ФАС уже заинтересовалась этим случаем. Если этому факту регулятором не будет дана правовая оценка и такая практика распространится среди операторов, то могут пострадать «удаленщики» профессий, связанных с передачей больших объемов данных, например, фотографы», – сказал Щукин.

Он пояснил, что в необработанном исходном виде фотографии, снятые на профессиональные цифровые камеры, могут достигать сотен мегабайт каждая.

«Также пострадают профессии, связанные с обработкой видео, например, режиссеры монтажа, видеооператоры, видеографы и подобные, в которых требуется обмен файлами значительных объемов. Таких абонентов путем ограничения скорости будут стимулировать на переход на более дорогие тарифы, чтобы скомпенсировать недостаточные вложения оператора связи в коммуникационную инфраструктуру», – рассказал эксперт.

Ранее оператор связи «Дом.ру» в ряде регионов РФ начал тестировать механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, потребляющих избыточные объемы трафика.

